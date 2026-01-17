１７日午前、滋賀県大津市のマンションの建設現場で大型クレーンが倒れ、工事関係者の男性がけがをしました。午前９時半ごろ、大津市のマンションの建設現場で「重機が倒れ男性が負傷した」と工事関係者から通報がありました。警察によりますと、操作中の重機が転倒し、近くで作業をしていた４０代から５０代の男性作業員が倒れてきた重機のクレーン部分に脚を挟まれ病院に搬送されたということです。男性のけがの程度はわ