阪神・淡路大震災の発生からきょう１７日で３１年。各地で追悼の行事が営まれています。６４３４人が亡くなり３人が行方不明になった阪神・淡路大震災の発生から今年で３１年。神戸市では発生時刻に合わせて犠牲者に黙祷が捧げられました。今年は式典では初めて行方不明者の家族が遺族代表になりました。加古川市の佐藤悦子さんは母親が行方不明となっています。（１．１７のつどい遺族代表佐藤悦子さん）「お母ちゃん