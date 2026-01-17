カプセルトイを手がけるピーナッツ・クラブ（大阪府東大阪市）は、コーセーのメイクアップブランド「ヴィセ」のアイテムをミニチュア化したカプセルトイ「ヴィセミニチュアコレクション」を、2026年1月下旬から全国のカプセルトイ売り場で順次発売する。バッグやキーリングなどに付けて持ち歩ける同ブランド初のカプセルトイ化だといい、リップグロスやアイカラーなどを、全高約4〜5.5センチの手のひらサイズで再現した。シーク