大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第11節GAME1が17日（土）に行われ、IGアリーナでウルフドッグス名古屋とサントリーサンバーズ大阪が対戦した。 IGアリーナで初めてSVリーグの興行が行われたこの試合。SVリーグの最多入場者数記録を更新する14,016人の観客が集まった。 前節で東京グレートベアーズに連敗を喫したWD名古屋は、アウトサイドヒッター（