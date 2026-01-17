年会費が5万円以上するような高級クレジットカードは、ラグジュアリーな体験やサービスが魅力です。しかし、ワインや高級ホテル、グルメなど、お金と時間に余裕がある・年齢層が高めの方が使いやすいサービスが多い印象がありますよね。筆者は30代のころから、クレジットカードに関する情報発信をしていたこともあって、さまざまな高級クレジットカードを利用してきました。しかし、仕事や家庭の事情でなかなか時間がとれなかった