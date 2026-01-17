ジャッジは2022年オフに当時歴代3位の9年3億6000万ドル契約を結んだドジャースが15日（日本時間16日）、カブスからFAとなっていたカイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドル（約381億円）で契約合意したと報じられた。一方で争奪戦に敗れたNYメディアからは「ドジャースはあまりに馬鹿げている」と批判している。タッカーを巡ってはドジャースのほか、ブルージェイズに加えてメッツもオファーを提示したと言われている。メッツ