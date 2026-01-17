全国都道府県対抗男子駅伝18日号砲全国都道府県対抗男子駅伝は18日、広島・平和記念公園前発着の7区間48キロで行われる。17日はオーダーが発表され、箱根駅伝の山上り5区で驚異の区間新をマークして青学大を総合優勝に導いた黒田朝日（岡山）は3区（8.5キロ）に入るなどし、ファンから様々な声が上がった。2日の箱根5区激走から16日。黒田が再びタスキをつなぐ。18日号砲の全国都道府県対抗男子駅伝では、岡山の3区を託された