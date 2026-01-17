“チョコレート”といえば、身近にあるお菓子の1つ。専門店に限らず、スーパーやコンビニなどでも、たくさんのチョコレートを見かけることでしょう。皆さんはこれまで、「ひと口目から心をつかまれるほど、丁寧に作られたチョコレート」に出会ったことはありますか？ 2025年11月、東京・麻布十番にオープンした「TERROIR by Daichi Okuno」は、「大人の贅沢。」をショップコンセプトに掲げて