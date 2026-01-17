福岡市動物園でゾウの誕生日をお祝いです.17日、5歳の誕生日を迎えたアジアゾウのメスの「わかば」。リンゴやバナナなどの好物で作られた特製のケーキを母親の「ゆずは」と一緒に食べていました。「わかば」はこの1年で体重が約500キロ増え、母親と離れて行動することも多くなったということです。「わかば」を見た子どもたちは「ごはん食べていた、かわいい」「親子で一緒に食べているところがすごくかわいいと思いました」