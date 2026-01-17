ビデオ会議やリモート作業において遅延はできるだけ短い方がストレス無く作業できます。ブラウザで低遅延通信を実現するWebRTCを利用し、クラウドやローカル環境でブラウザや仮想デスクトップの共有システムを簡単に構築できる「n.eko」が公開されています。n.ekohttps://neko.m1k1o.net/m1k1o/neko: A self hosted virtual browser that runs in docker and uses WebRTC.https://github.com/m1k1o/neko◆ホストサーバー構築方法今