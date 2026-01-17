１５日、黒竜江省富錦市で撮影された月。（ハルビン＝新華社配信／曲玉宝）【新華社天津1月17日】中国では15日未明、今年の残月の中で最も小さく見える月が姿を現した。月はこの時期、地球から一年で最も遠い位置を通過し、見かけの大きさが年間で最も小さくなっていた。１５日、黒竜江省双鴨山市で撮影された月。（ハルビン＝新華社配信／韓陽）１５日、黒竜江省嘉蔭県で撮影された月と雪像。（ハルビン＝新華社配信／李紹軍）