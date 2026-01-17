＜大相撲初場所＞◇七日目◇17日◇東京・両国国技館【映像】立ち合い直後に炸裂した“激レア”大技三段目力士の取組で発生確率0.01％の“激レア”な決まり手が飛び出し、館内が大きなざわめきに包まれた。立ち合いからたった2秒の衝撃光景にファンも「何今の！？」「初めて見た…」など驚きの声を上げた。それは三段目十二枚目・悠錦（朝日山）と三段目十五枚目・朝氣龍（高砂）の取組での出来事だった。悠錦は平成12年生まれ