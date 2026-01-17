東都大学野球2部リーグの専大は17日、都内のホテルで「創部100周年記念祝賀会」を開催。同校OBで日米通算203勝を挙げ、野球殿堂入りを果たした黒田博樹氏が特別功労賞を受賞し「伝統のある大学で、改めてプレーしたんだなと感じますし、その中で、一人のOBとしてその一端を担えたというのは光栄なことだなと思います」と喜びをかみしめた。専大は歴代最多となる32度の優勝を誇る名門だが、17年秋からは2部在籍と低迷。名門復活