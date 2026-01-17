ボートレース尼崎の「スワンカップ」が17日に開幕した。各地で大物ルーキーが話題となっている137期から模擬レースで勝率6.21をマークした静岡支部の安藤瑠希（21）がセンタープール初見参。「回転が落ちてしまったので、上がる方向でペラ調整をやりました。乗りやすかったけど、足は全体的に弱いかなと思います。回り足を求める方向で自分はやりたいです」と現状を分析。尼崎1走目だった初日4Rは6コースから最内を差した