■全国の18日（日）の天気一時的に、西高東低の気圧配置となるでしょう。北日本の日本海側は雪が降り、ふぶく所がありそうです。北海道では、局地的に大雪となる所があり、大雪やふぶきによる交通障害に十分注意が必要です。太平洋側や九州は、広い範囲で晴れるでしょう。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにご注意下さい。また、西日本を中心に、黄砂が飛来していますので、洗濯物などへの付着にご注意下さい。朝の気温