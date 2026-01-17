京王電鉄は電車内に「大型フリースペース」を設置した新型車両を公開しました。今月末から運行を開始します。【映像】京王電鉄が公開した新型車両（実際の様子）小林香梨リポート「こちらの車両は両側の長い座席がなく、このような広いスペースとなっていて、ベビーカーや車いすの方が乗りやすくなっています」新たに導入される車両は、14席分の座席を取り外して車両の半分ほどの広さをフリースペースにしました。つり革のほか