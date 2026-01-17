【ロサンゼルス＝後藤香代】米カリフォルニア州は１６日、実業家イーロン・マスク氏が率いるＡＩ（人工知能）開発企業「ｘＡＩ」の対話型ＡＩ「Ｇｒｏｋ（グロック）」が、実在の人物の性的な偽画像を生成するために使われているとして、同社に機能を停止するよう勧告した。ロブ・ボンタ州司法長官は同社宛ての文書で、本人の同意がない性的画像生成の違法性を指摘したほか、児童ポルノの作成や配布は犯罪だと警告。直ちに措置