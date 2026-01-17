滋賀・大津市の大規模マンションの工事現場で大型クレーンが倒れる事故があり、作業員1人がけがをしました。事故があったのは大津市にあるマンション建設現場で、17日午前9時半ごろに「大型クレーンが倒れた」と110番通報がありました。この事故で、作業員の男性1人が倒れたクレーンに挟まれけがをしました。現場はJR石山駅から徒歩1分の場所にある総面積約4万7000平方メートルの敷地で、現在、住宅や商業施設なども合わせた大規模