立憲民主党県連は17日、早期の衆議院の解散総選挙を見据えて緊急の会合を開きました。会合には立憲民主党の国会議員たちが顔をそろえました。解散総選挙が見込まれる中、立憲民主党と公明党は新党「中道改革連合」を結成し与党に対抗します。一部の国会議員は新党に入党し、選挙に臨む考えを示しました。＜新潟２区菊田真紀子衆院議員＞「これから支援者の方々に説明をしていったうえで正式に表明できればと思っています」＜新潟