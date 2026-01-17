今年に入りビッグクラブにて解任ラッシュが起きている欧州サッカーだが、トッテナムを率いるトーマス・フランクも現状崖っぷちにあるようだ。英『Sky Sports』は16日、「トーマス・フランクがトッテナムの監督キャリアの中で最も重要な試合を控えている」と報道。現地時間17日のウェストハム戦で敗れれば解任の可能性もあるとし、フランク監督にとってプレッシャーのかかる試合になると伝えている。トッテナムは現在リーグ戦7勝6分