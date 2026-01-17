マンチェスター・ユナイテッドでは指揮官ルベン・アモリムが解任され、クラブOBマイケル・キャリックが暫定監督に就いた。指揮官が代われば選手の起用法も変化するものだが、注目されている選手の一人が20歳のMFコビー・メイヌーだ。メイヌーはEURO2024でイングランド代表メンバーにも入るなど、将来が約束されたスーパースター候補と考えられていた。しかしアモリムとの相性は悪く、今季もリーグ戦では先発の機会を与えられていな