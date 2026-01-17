鹿児島大学などで大学入学共通テストが行われています。 県内14の試験会場で行われている大学入学共通テスト、県内ではおよそ5700人が志願しています。 会場の1つである鹿児島大学では、 17日朝、受験生が続々と訪れました。そして試験開始前に最終確認をする受験生の姿も見られました。（受験生）「緊張しているけど、自己ベストを出せるように全力を出したいです」「どんな問題が出るのか楽しみにしています」「この3年間高校生