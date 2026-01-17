出水平野で1月17日朝、今シーズン最後となる4回目の羽数調査が行われましたが、霧が濃く計測ができませんでした。県ツル保護会によりますと、ツルの「北帰行」は、1月下旬に始まるとみられるということです。（カメラマン）「ねぐらに霧が滞留し、残数を数えられない状態です」国内最大のツルの越冬地出水平野で1月17日朝、今シーズン最後となる4回目の羽数調査が行われましたが、霧が濃く計測ができませんでし