◇NTTラグビーリーグワン1部第5節静岡47―36相模原（2026年1月17日静岡・ヤマハスタジアム）相模原はシーソーゲームの末、3連敗を喫した。静岡に一時退場者が出た前半を2点リードで折り返したが、後半10分に相手陣内でボールを奪われてからのトライを許して再逆転されると、スクラムでの反則やノックフォワードのミスなども重なり、反撃も届かなかった。WTBマット・ヴァエガ（31）のトライなどで36―42とした後半41分に