東京電力は17日、20日に再稼働を予定している新潟県の柏崎刈羽原発6号機で、燃料の核分裂を抑える制御棒を引き抜く試験中に警報が出ない不具合が起きたと発表した。原因を調査中で、再稼働の日程がずれ込む可能性がある。