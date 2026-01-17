◆第６６回京成杯・Ｇ３（１月１８日、中山競馬場・芝２０００メートル）前日最終オッズがＪＲＡから１月１７日、発表された。単勝１番人気は２戦目の前走で未勝利勝ちを決めた（４）グリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）で４・５倍。２番人気は祖母に名牝ブエナビスタを持つ良血（１２）ソラネルマン（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フィエールマン）で４・７倍。大外１５番枠に入った１戦