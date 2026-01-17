フリーアナウンサーの原千晶（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりのお出かけショットを公開した。11月30日、リポーターとして出演していたTBS「THETIME,」のロケで転倒。翌12月1日に医療機関で、左脛骨高原骨折で全治3カ月を診断された。「今後は治療に専念しつつ可能な範囲で仕事を続けていく」としていた原アナ。昨年末には「現在、松葉杖も2本から1本になり少しずつ復帰に向けて治療しております」と明