全豪オープンテニス開幕を控え、記者会見するノバク・ジョコビッチ＝17日、メルボルン（ロイター＝共同）【メルボルン共同】全豪オープンテニス開幕を翌日に控えた17日、シングルスの有力選手がメルボルンの会場で記者会見に臨み、世界ランキング4位で38歳のノバク・ジョコビッチ（セルビア）は「健康で全てのパズルのピースがタイミング良くそろえば、誰にでも勝てると思っている」と11度目の大会制覇に意欲を見せた。2023年