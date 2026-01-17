声優の堀江瞬、羊宮妃那（ようみや・ひな）が１７日、都内で行われたアニメ映画「僕の心のヤバイやつ」（赤城博昭総監督、２月１３日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。２３年からテレビ朝日系でアニメが放送されている青春初恋ラブコメディーの劇場版。学ラン姿で登場した堀江は「高校卒業以来だから、１４年ぶりかな。学ランで学校に行っていました。別に趣味で着ているわけじゃないですよ。許してください」と照れ笑