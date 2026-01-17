◆大相撲初場所７日目（１７日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）をはたき込み、６勝目を挙げた。過去７勝１敗と合口のいい相手に、出ていくところをいなされ、体が大きく泳ぎ、土俵際につまった。突っ込んできた相手を右に開きながら、左手で抑えるようにして、土俵にはわせ、ひやひやの勝利。黒星は４日目の西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）戦の１敗だけだが、不安定な相撲が続いて