新潟県警は１６日、長岡署が昨年１２月に不同意わいせつ容疑で逮捕した３０歳代男性について、誤認逮捕で約６日後に釈放していたと発表した。発表によると、昨年１０月３日、長岡市内の歩道で女性が何者かに声をかけられ、胸を触られる事件があった。同署は１２月９日、男性に任意同行を求め、事件への関与を認めたことから同日逮捕し、翌１０日に新潟地検長岡支部に送検した。逮捕後の調べに対しては、男性は否認していた。