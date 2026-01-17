1月17日、中山競馬場で行われた11R・カーバンクルS（4歳上オープン・ハンデ・芝1200m）は、松岡正海騎乗の7番人気、ウイングレイテスト（牡9・美浦・畠山吉宏）が勝利した。クビ差の2着にカルロヴェローチェ（せん6・栗東・須貝尚介）、3着にメイクアスナッチ（牝6・美浦・武市康男）が入った。勝ちタイムは1:07.4（良）。1番人気で横山和生騎乗、ルージュラナキラ（牝4・美浦・加藤征弘）は5着、2番人気で石川裕紀人騎乗、シ