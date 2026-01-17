1月17日、中山競馬場で行われた10R・アレキサンドライトステークス（4歳上3勝クラス・ハンデ・ダ1800m）は、原田和真騎乗の4番人気、チュウワクリスエス（牡4・美浦・栗田徹）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にホウオウバリスタ（牡7・美浦・稲垣幸雄）、3着にピクシレーション（牝6・美浦・菊沢隆徳）が入った。勝ちタイムは1:52.2（良）。1番人気で戸崎圭太騎乗、ミライヘノカギ（牡4・美浦・上原佑紀）は6着、2番人気で丸山元