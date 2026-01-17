1月17日、中山競馬場で行われた9R・菜の花賞（3歳1勝クラス・牝・芝1600m）は、横山武史騎乗の2番人気、アメティスタ（牝3・栗東・牧浦充徳）が勝利した。アタマ差の2着にファンクション（牝3・美浦・斎藤誠）、3着にロンギングセリーヌ（牝3・美浦・竹内正洋）が入った。勝ちタイムは1:34.4（良）。1番人気で横山典弘騎乗、ポペット（牝3・栗東・高橋康之）は、7着敗退。【新馬/中山3R】ゴール前強襲！ガムラスタンがデビュー