1月17日、中山競馬場で行われた3R・3歳新馬戦（ダ1800m）は、横山琉人騎乗の6番人気、ガムラスタン（牡3・美浦・斎藤誠）が勝利した。クビ差の2着にインディヴァイン（牡3・美浦・林徹）、3着にモロノカガヤキ（牡3・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは1:56.9（良）。1番人気で石川裕紀人騎乗、スターツトゥデイ（牡3・美浦・萩原清）は7着、2番人気で横山和生騎乗、ロードクローザー（牡3・美浦・田村康仁）は4着敗退。【中