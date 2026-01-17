1月17日、中山競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1800m）は、横山武史騎乗の1番人気、ウリズンベー（牡3・美浦・萩原清）が快勝した。5馬身差の2着にサムシングニュー（牡3・美浦・鹿戸雄一）、3着にセブンワンダーズ（牡3・美浦・斎藤誠）が入った。勝ちタイムは1:55.5（良）。2番人気で菅原明良騎乗、ツウキンカイソク（牡3・美浦・岩戸孝樹）は、7着敗退。【紅梅S】リリージョワが無傷の3連勝…圧倒的なスピード能力で押し