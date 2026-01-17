「おにぎりポニーテール」は大阪天満宮駅から徒歩すぐ「おにぎりポニーテール」は、JR大阪天満宮駅から歩いて約30秒の場所にあります。同じ通りに上方落語の寄席「天満天神繫盛亭」、そして南側つきあたりに「大阪天満宮」の北門があります。「おにぎりポニーテール」の外観は、古きよきものを大切にしている空気感にぴったりはまる、和テイストのキュートな2階建てのたたずまいです。思わず立ち止まってお店の中を見つめる