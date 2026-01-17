スポーツ庁、文化庁、観光庁が指定する「スポーツ文化ツーリズムアワード2025」の特別賞に香川県の「うどんマラニック」が選ばれました。 このアワードは、スポーツや文化、芸術などを融合させて新たな観光資源にする「スポーツ文化ツーリズム」の取り組みで、優れたものを表彰するものです。 25の応募の中から特別賞に選ばれた「うどんマラニック」は時間内にマラソンを