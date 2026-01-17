弱点が解消した後期の987.2型秀抜な操縦性を実現した、987型の初代ポルシェ・ケイマン。磨き込みの低いミドシップ・スポーツカーとは異なり、限界領域でのピーキーな挙動は皆無といえる。【画像】911を超えたMRの操縦性ポルシェ・ケイマン987に981、718往年の718 W-RSも全122枚2009年に水平対向6気筒エンジンは改良を受け、耐久性は大幅に上昇した。他方、それ以前の987.1型では、インターミディエイト・シャフト（IMS）・