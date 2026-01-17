Mならではの運転体験を追求BMWは、次期『M3』のEVバージョンに疑似的な変速機構とエンジンサウンドを採用すると発表した。【画像】次期BMW M3の実験台、4モーター搭載プロトタイプ【ビジョン・ドライビング・エクスペリエンスを詳しく見る】全16枚次期M3は2027年末にも登場予定の高性能セダンで、新型『i3』をベースとする。BMWの高電圧バッテリー責任者ドミニク・ズッカート氏は「継承すべき伝統がある」と語った。『ビジョン・