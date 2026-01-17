阪神・淡路大震災の発生からきょうで31年です。兵庫県内の各地で早朝から追悼の行事が営まれています。最大震度7を記録した阪神・淡路大震災の発生から今年で31年。神戸・三宮の東遊園地にはまだ暗い中、大勢の人たちが訪れ、発生時刻の午前5時46分に合わせて、犠牲となった6434人に祈りを捧げました。「命を落とされた人に対しての弔いの気持ち。それだけですね」「ずっと忘れないでいきたい」児童8人が亡くなった兵庫県芦屋市の