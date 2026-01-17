木原官房長官は衆議院の解散・総選挙について「経済財政政策や安全保障政策を転換するには、国民の信を問う必要がある」との認識を示しました。一方、野党は「国民の暮らしを犠牲にした解散だ」と批判を強めています。木原官房長官「日本の根幹とも言えるような経済財政政策や、安全保障政策を転換させていただく。そういうことを進めていくためには、国民の信を問う必要がある」木原氏は衆院選で予算審議が遅れることについては、