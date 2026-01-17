歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラム・ストーリーズに体調について投稿しています。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】「あー早く筋トレしたい」未だインフルエンザから回復せず「最強点滴で私は大復活の予定」藤田志穂さんから糀のプレゼントも浜崎さんは「あー早く筋トレしたい」と大書した写真を投稿。クリニックの一室で点滴を受けている左腕が写っていて、「実はあてくし未だ回復しておりませんで寝込んでまして