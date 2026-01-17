きょう午後、静岡県藤枝市の山林で火災が発生しました。広い範囲で燃えていて、現在も、消火活動が続いています。カメラマン「藤枝市瀬戸ノ谷の上空です。山火事が発生しています。かなり広範囲にわたって炎が見えます」きょう午後0時半ごろ、「山のほうから煙が出ている」と119番通報がありました。消防によりますと、藤枝市瀬戸ノ谷付近の山林から火が出て、現在も、広い範囲に燃え広がっているということで、消防による消火活動