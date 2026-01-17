新体制を発表し、写真に納まるJ1千葉の小林監督（右から3人目）ら＝17日、千葉市17年ぶりにJ1で戦う千葉が17日、千葉市内で新体制を発表し、小林監督は「挑戦者として100％を出す準備をしっかりして、その力を相手にぶつける戦いをしていきたい」と決意を示した。昨季のJ2で3位から昇格プレーオフを勝ち抜いた。2月開幕の百年構想リーグは昇降格がなく、力試しにはうってつけ。J2仙台から新加入のDF石尾は「ハーフシーズンでど