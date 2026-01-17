親近感を抱いた相手から投資に誘われ、横手市の30代の男性が暗号資産およそ566万円相当をだまし取られました。横手警察署の調べによりますと横手市に住む30代の男性は去年11月、出会い系アプリで知り合った女性を名乗る相手とラインでやり取りするうちに親近感を抱くようになりました。その後相手から「自分の叔母が投資で利益を得ている」などと投資に誘われ、暗号資産を購入。指示通りに取引用のアプリをダウンロードし、