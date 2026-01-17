大学入学共通テストが県内5つの試験会場で始まりました。1つの会場で開始時間が遅れるトラブルが報告されています。17日と18日の2日間全国一斉に行われる大学入学共通テスト。県内では秋田市、横手市、大館市にあわせて5つの試験会場が設けられています。県内の志願者数は2882人です。秋田大学の会場では「地理歴史・公民」と「国語」の試験で事前の説明に時間がかかったため、開始時間が最大2分繰り下げられるトラブルがありまし