「けんか梵天」とも呼ばれる秋田市の冬の伝統行事、三吉梵天祭が行われ境内が熱気に包まれました。秋田市の大平山三吉神社で江戸時代以前から続くとされる三吉梵天祭。厄を祓い清めるといわれる梵天を掲げて練り歩く様子は、冬の風物詩となっています。三吉神社にまつられている力の神様にあやかろうと、先頭を競って激しく押し合いになる様子から「けんか梵天」とも呼ばれています。住民同士のつながりも強くなる大切に受け継がれ