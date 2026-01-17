よみうりランド遊園地内に、2月5日（木）グランドオープンするテレビアニメ『ポケットモンスター』初の常設施設「ポケパーク カントー」の公式Xが、1月17日（土）までに更新。人気ポケモンのイーブイをモチーフにしたアトラクション「ブイブイヴォヤージュ」が公開され、ファンから喜びの声が集まった。【写真】ファン大興奮のクォリティ！「ブイブイヴォヤージュ」全体図■ポケモンと世界1周の旅へ『ポケパーク カントー』