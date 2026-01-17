福岡市東区の「海の中道海浜公園」で17日、カピバラがまきストーブで暖を取るイベント「カピバラ暖炉」があった。ストーブの近くでのんびりとササを食べるカピバラの姿が来園者を楽しませていた。「動物の森」で16匹を飼育。一年で最も寒い時期とされる二十四節気の一つ「大寒」（20日）を前に、昨年から開いている。同園は「温暖な南米に生息するカピバラは寒さが苦手。そんな時だからこそ楽しめる企画にしました」。18日も